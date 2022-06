Daniela Mercury dá olhada indiscreta no bumbum de Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla - Reprodução de vídeo

Publicado 19/06/2022 08:46

Rio - Após Daniela Mercury ser flagrada dando uma olhada indiscreta para o bumbum de Brunna Gonçalves, Ludmilla reagiu à situação com bom humor. A cantora, que é esposa da dançarina, compartilhou com os fãs, neste sábado, o vídeo do momento da 'conferida', que aconteceu na Micareta São Paulo, na última quinta-feira, e brincou. "Ô Daniela, eu te entendo, mulher", escreveu a funkeira na legenda.

Neste show, Daniela estava acompanhada da esposa, Malu Verçosa. Nos bastidores, as duas trocaram beijinhos. Elas estão juntas há nove anos. Já Brunna Gonçalves e Ludmilla assumiram o relacionamento em 2019. No mesmo ano elas se casaram.

