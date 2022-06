Ludmilla brincou sobre ’conferida’ de Daniela Mercury em sua esposa - Reprodução

Ludmilla brincou sobre ’conferida’ de Daniela Mercury em sua esposa Reprodução

Publicado 19/06/2022 17:25

Rio - Após ser flagrada olhando o bumbum de Brunna Gonçalves, Daniela Mercury respondeu de forma descontraída um comentário de Ludmilla, esposa da dançarina, sobre o episódio que ocorreu durante a Micareta São Paulo, na última quinta-feira.

"Ô Daniela Mercury, eu te entendo mulher!", disse Ludmilla. Casada com Malu Verçoza, a baiana entrou na brincadeira. "Ludmilla, aí você me quebra! Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu, claro", escreveu.