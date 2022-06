Lexa fica comovida com fã-mirim na Parada LGBTQIAP de São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2022 09:25 | Atualizado 20/06/2022 09:29

Rio - Lexa não conteve a emoção ao receber a recepção emocionada de uma fã-mirim durante sua participação na 26ª Parada LGBTQIAP+ de São Paulo , na tarde do último domingo. A funkeira ficou comovida com a criança — que chorou ao conhecê-la pessoalmente — antes de subir no trio elétrico.

No Instagram, a cantora compartilhou o momento com a garotinha e aproveitou para agradecer todo o apoio dos fãs. "Nada explica isso! Sou eternamente grata ao amor que recebo todos os dias! Cheguei, Parada SP!", legendou no vídeo em que aparece abraçando a criança.

Após dois anos sendo realizada através de celebrações online por conta da pandemia de covid-19, a Parada LGBTQIAP+ voltou a ocupar as ruas da capital paulista. O evento começou a partir das 12h de domingo, na Avenida Paulista, e foi permeado pela temática "Vote com Orgulho – por uma política que representa", a fim de ratificar o compromisso da comunidade na luta por políticas afirmativas.

Além de Lexa, artistas como Mariana Munhoz, Ana Dutra, Luana Hassen, Nick Cruz, Ariah, Brunelli, Quebrada Queer, Thaline Karajá, Kauan Russell, Tiago Abravanel, bloco Agrada Gregos, Gretchen, Paullete Pink, Jojo Todinho, Majur e as Pitayas, DJ Heey Cat, Mateus Carrilho, Aretuzza Love, Pocah, Luísa Sonza, Pepita, DJ Cris Negrini, Ludmilla, Liniker, MC Rebecca, Minoqueens e Pabllo Vittar, também participaram da celebração.