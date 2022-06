Grávida, Viviane Araújo marca presença na feijoada do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, compareceu na feijoada do Salgueiro, neste domingo, na quadra da escola, no Andaraí, Zona Norte do Rio. A atriz estava acompanhada do marido, Guilherme Militão. Para a ocasião, a Rainha de Bateria da agremiação escolheu um look bem confortável e deixou o barrigão de sete meses de gravidez à mostra. O evento ainda contou com a presença de Milton Cunha e do marido, Dhu Costa. Arlindinho se apresentou no local e empolgou o público. Vivi está esperando seu primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme. Por conta da idade, a atriz precisou recorrer ao processo de fertilização in vitro.

Relatar erro