Larissa Manoela e mais famosos curtem a 'Resenha do Mumu' na Zona Oeste do Rio

Rio - Mumuzinho reuniu um time de famosos na 'Resenha do Mumu', no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, neste domingo. O cantor animou o público com seus maiores sucessos e recebeu Ludmilla, Molejo, Caju e Dilsinho no palco. Na plateia, Brunna Gonçalves, Larissa Manoela, Carol Dellarosa, Rick Tavares, Débora Ozório, Thiago Silva e Arthur Picoli prestigiaram o evento.

