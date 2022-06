Semelhança entre jovem e Tom DeLonge viraliza nas redes sociais - Reprodução do Twitter / Divulgação

Semelhança entre jovem e Tom DeLonge viraliza nas redes sociaisReprodução do Twitter / Divulgação

Publicado 20/06/2022 11:24

Rio - A semelhança entre um menino e Tom DeLonge viralizou nas redes sociais e chamou a atenção do ex-guitarrista e vocalista da banda Blink 182, neste domingo. O músico se divertiu com a situação e ainda mandou um recado para o adolescente através do Twitter.

fotogaleria

Tudo começou quando o tio do jovem, Francisco Henrique, fez uma publicação brincando com a semelhança entre o sobrinhoe o músico no Twitter, na última quinta-feira, dia 16. Na legenda, ele ainda fez uma piada com o sobrenome do cantor. 'Meu sobrinho é a cara do Tom Delonge nos anos 2000. Tanto de perto como Delonge'.

Meu sobrinho é a cara do Tom Delonge nos anos 2000

Tanto de perto como Delonge pic.twitter.com/WIrkfdDpEO — Chico (@FranchiscanoH) June 16, 2022

O que ninguém esperava era que Tom visse a postagem e compartilhasse em seu perfil. Ele, então, reagiu: 'I am so sorry (Eu sinto muito)", escreveu o músico.

I am so sorry https://t.co/ZTYXatHgHT — Tom DeLonge (@tomdelonge) June 20, 2022

Francisco admitiu que ficou chocado com o fato e que não esperava que Tom DeLonge visse sua publicação. "Estou em estado catatônico aqui. Uma das coisas mais inesperadas da vida", comentou ele.