Fátima Bernardes fala sobre a felicidade de entregar o programa Encontro nas mãos da amiga, Patrícia Poeta, durante o Domingão - Reprodução / TV Globo

Publicado 20/06/2022 10:58 | Atualizado 20/06/2022 11:00

Rio - Fátima Bernardes fez uma aparição especial no "Domingão" do último domingo, para enviar um recado à Patrícia Poeta. Durante o programa da Rede Globo, a apresentadora aproveitou para dar detalhes de sua parceria com a amiga e também, falar sobre a entrada de Poeta no comando do "Encontro"

"Oi, Patrícia. Eu fiquei muito feliz quando me convidaram para mandar essa mensagem para você, porque eu tenho tantas memórias gostosas da gente. Tenho memória de você em uma festa junina na minha casa, tenho ótimas lembranças da gente dividindo camarim no jornalismo, eu no 'Jornal Nacional' e você no 'Fantástico'...", iniciou Fátima.

"A gente falava de filho, a gente enlouquecia os maquiadores. Você ficava sentada do meu lado e a gente ficava maquiando e olhando uma para a outra, era uma loucura para todo mundo fazer a nossa maquiagem e o nosso cabelo. A gente sempre falou muito!", detalhou a apresentadora, de forma bem humorada.

Ao relembrar sobre a primeira vez que foi substituída por Poeta, Fátima falou sobre todo o cuidado que as duas tiveram para que a informação não vazasse. "Quando veio a notícia de que você iria me substituir no 'Jornal Nacional', só nós duas sabíamos, e não comentávamos nem uma com a outra, porque a gente não queria que nada vazasse, mas a gente falava com o olhar. A gente sabia o que vinha pela frente, e agora, mais uma vez."

Ao final da homenagem, a apresentadora afirmou que a "passada de bastão" ocorrerá no início do mês de julho e expressou sua alegria em deixar o matutino nas mãos de alguém tão competente. "No período em que você esteve aqui no Encontro, nós nunca estivemos juntas neste palco. Isso vai acontecer agora, nessa passagem de bastão, então eu estou muito feliz de hoje já mandar essa mensagem e dizer que estou te esperando aqui no dia 1º de julho para fazermos essa passagem ao lado do Manoel Soares. Vai ser muito bom para mim entregar – é um filho para mim o Encontro – eu sei que você vai cuidar dele, como você sempre cuidou com muito respeito todas as vezes que você me substituiu, por questões de doença ou de férias, sempre de maneira muito respeitosa. Nossa relação sempre foi incrível. Estou muito feliz, um beijo muito grande, vai ser lindo!", concluiu.

Após ouvir a mensagem da colega de trabalho, Patrícia Poeta aproveitou para expressar toda admiração que sente por ela. "Eu adoro a Fátima, admiro a Fátima como profissional, como pessoa. Eu tenho ótimas recordações. Ela falando ali exatamente as coisas que eu lembro. A gente sentava no camarim e ficava falando de filhos, e o maquiador que achasse o olho, a boca. Ele falava: 'dá para as duas pararem se falar um pouquinho para fazer a maquiagem?'. A gente gostava muito de falar sobre família, filhos, trabalho… Eu tenho um carinho muito grande pela Fátima, fico feliz que nossos caminhos se cruzaram mais uma vez . A Fátima é uma supermãe, uma super profissional!", enalteceu.

Com as mudanças no comando de alguns programas globais, Fátima Bernardes deixa o "Encontro" na segunda-feira (1) e ainda este ano, assume a apresentação da décima primeira temporada do "The Voice Brasil".