Rodrigo Mussi volta ao local de seu acidenteReprodução de vídeo

Publicado 21/06/2022 09:49 | Atualizado 21/06/2022 09:51

Rio - Rodrigo Mussi usou o Instagram Stories, na noite desta segunda-feira, para contar aos fãs que passou pela Marginal Pinheiros, via em São Paulo, onde sofreu um grave acidente em março deste ano. O gerente comercial abriu o coração e revelou como se sentiu ao transitar pelo local. "Eu acabei de passar na frente do acidente. Foi uma mistura de sensações que tive", contou.

Em seguida, o ex-BBB fez uma reflexão e se emocionou. "Veio na minha cabeça: 'poxa, aqui seria o lugar que todo mundo passaria e lembraria talvez que foi onde o Rodrigo se foi'. Mas fui eu que passei e lembrei do acidente. E posso falar que eu sobrevivi, que estou aqui pra contar que sou grato, que estou feliz no meu coração. Enfim, é isso".

Rodrigo ainda contou uma curiosidade para os internautas: "E pra quem não sabe: hoje tá tendo São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Foi o jogo que fui e depois me acidentei. Mas estou aqui pra contar pra vocês que estou vivo, sobrevivi, estou feliz, sou grato. Vão ter que me aguentar mais um tempo, tá bom?", destacou.

Relembre o caso:

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O motorista de um veículo de aplicativo disse que cochilou ao volante e bateu na traseira de um caminhão. O ex-BBB foi arremessado para a frente, teve traumatismo craniano, uma fratura na perna direita, um ferimento profundo na perna esquerda e uma lesão na coluna. Após ficar quase um mês internado, Rodrigo recebeu alta do Hospital das Clínicas, de São Paulo, no dia 28 de abril. Desde então, ele tem feito fisioterapia e fono.