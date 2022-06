Gkay rebate ataques de haters nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Gkay rebate ataques de haters nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2022 09:42 | Atualizado 21/06/2022 10:54

Rio - Gkay usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para rebater ataques de ódio que vem recebendo na web. No Twitter, a influenciadora revelou que parte das mensagens enviadas pelos haters criticam a forma como ela administra o próprio dinheiro.

"Na próxima eleição vou me candidatar para ver se o povo vai cobrar tanta satisfação do que faço com meu dinheiro, aí eu quero ver. Vão bater em porta de deputado! Não sou perfeita nessa porr*! Eu hein, cadê seus candidatos?", iniciou a humorista.

Gkay relembrou o passado falando sobre os desafios de sua jornada até chegar no patamar atual. "Ninguém me ajudou, ninguém! Cresci, saí de casa para estudar e trabalhar. Entregava panfleto no sol de meio dia, fazia bico, vendia até chip de telefone e hoje tenho o que tenho porque trabalhei! Não foi ninguém que me deu, então, faço o que eu quiser com meu dinheiro!"

"Quer falar de mim? Sai de casa cedo, sozinha, enfrenta o mundo. Enfrenta não, enfrenta todo o mundo! Trabalha o dia todo sem parar, sustenta toda a tua família sozinha! Aí, tu fala de mim, filha da put*!", finalizou.

Após o desabafo, a influenciadora recebeu inúmeras mensagens de apoio de fãs que enalteceram seu trabalho na internet. "Eu acho muito engraçado que ninguém nota seus méritos, né? Tudo o que você fez durante todo esse tempo, porque sua trajetória não é de hoje, não, amor! Tudo o que as pessoas dizem negativamente sobre você, na realidade, é um retrato sobre elas. Uma frustração delas com elas! Fica bem, Gyka!", respondeu um internauta. "Não se deixe atingir pelo que vem de baixo… Tem muita gente aqui te mandando amor!", escreveu outra. "Tu pode não curtir ou acompanhar, mas que a história dela merece respeito, merece, viu?", opinou um usuário.