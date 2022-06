Thais Fersoza e Michel Teló celebram o aniversário da filha com dois meses de antecedência - Reprodução/Instagram

Thais Fersoza e Michel Teló celebram o aniversário da filha com dois meses de antecedênciaReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 15:31

Rio - Thais Fersoza usou as redes sociais, neste sexta-feira, para mostrar a festa de aniversário de 6 anos da filha Melinda, fruto do casamento com Michel Teló. O detalhe que a atriz destacou em postagem no Instagram é que a comemoração na escola da pequena foi realizada com dois meses de antecedência.

fotogaleria

"Meu amorzinho… Minha Tutu.. Essa semana foi dia de celebrar o aniversário (a data mesmo é 1/8) dela com os amiguinhos da escola! Ela estava em êxtase! Coisa mais linda!", se derreteu a artista na legenda da foto em que posa com Melinda e Michel, que seguram um bolo comemorativo.

Além de registrar o momento especial, Thais ainda resgatou cliques de outros aniversários da herdeira, chegando até a compartilhar cliques tirados no momento do parto e quando a atriz ainda estava grávida de Melinda. "TBT atrasado dos aniversários dessa menininha do coração gigante e do olhar doce que me surpreende a cada dia! E, se Deus quiser (e Ele quer!), esse ano faremos uma festa linda para os dois! Juntinhos!", completou a morena, que também é mãe de Teodoro, de 4 anos.

Confira: