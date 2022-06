Ana Paula Siebert explica que a filha tem vocabulário adiantado por ter sido tratada como ’adulta’ - Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2022 13:32

Rio - Ana Paula Siebert usou o Instagram, na madrugada desta sexta-feira, para comentar sobre sua experiência com a maternidade. Ao responder a pergunta de uma seguidora sobre o vocabulário de crianças, a modelo alegou que sua filha Vicky, de 2 anos, fruto do casamento com Roberto Justus, possui facilidade para se comunicar por sempre tê-la ouvido falar normalmente com ela, sem infantilizá-la.

"A Vicky tem um vocabulário bem adiantado para a idade dela. Eu sempre falei com ela como adulta sabe? Com as frases certas, desde que ela tinha meses eu conversava com ela como se ela entendesse tudo", explicou.

Ana Paula aproveitou para motivar a seguidora, que comparou Vicky a seu filho, dizendo que o menino fala muito errado. "Não sei se isso ajudou, mas cada criança tem seu tempo. Uns falam mais rápido, outros andam. Isso não significa que seu filho é atrasado, não. Pode ser que no futuro ele se comunique melhor que os outros. Ele está dentro do normal, crianças com 2 anos embolam a fala mesmo e tudo bem... Já, já ele está falando normal", afirmou.

Questionada sobre se incomodar ou não com críticas em relação à maternidade, a influenciadora alegou que: "Não me incomodam desde que elas venham de quem convive comigo. Não aceito ser criticada por quem não conhece e não vive a minha maternidade. Aqui nas redes sociais postamos tão pouco daquilo que vivemos, mostramos minutos de um dia que possui horas. Portanto, não tem base para criticar quem não vive perto de mim, entende?", concluiu.