MC Mirella chora após confusão entre a mãe e o ex-maridoReprodução Internet

Publicado 10/06/2022 12:00

Rio - A MC Mirella usou os Stories, do Instagram, na noite desta quinta-feira, para fazer um desabafo após sua mãe, Márcia Barroz, e seu ex-marido, Dynho Alves, trocarem farpas nas redes sociais. Mirella fez vários vídeos em que aparece chorando e depois afirmou ter tido uma crise nervosa e postou uma foto no hospital.

"Gente, pelo amor de Deus, manda esse povo apagar essas coisas que ficam postando sobre mim. Não aguento mais tanta exposição da minha vida nessas coisas. Não consigo ter um dia de paz. Eu odeio que exponha minha vida nessas coisas, eu odeio esse tipo de situação. Tenho problema com um monte de gente, vocês sabem que vivo sozinha. Sou eu e eu em casa, às vezes meus amigos e a galera da minha equipe. Ninguém sabe ao fundo o que acontece na minha vida, então, por favor, gente, respeita isso", disse Mirela nas redes sociais.

"Já foi uma turbulência gigante na minha vida nesse último ano, só quero um pouco de privacidade. Nem a minha mãe nem meu próprio ex têm respeito por mim. É difícil, sabe? Fica todo mundo querendo se envolver numa história que só diz respeito a mim. Muito difícil, não aguento mais", lamentou. Algum tempo depois, Mirella postou no hospital. "Tive crise e vim tomar medicação", afirmou.

Tudo começou depois que a mãe de Mirella se revoltou ao ver Dynho Alves na festa de aniversário da filha. "Ele fica perseguindo a Mirella o tempo todo, entendeu? Que ganhar fama às custas dela. Ele não deu valor quando tinha ela, quando estava casado, e agora fica correndo atrás dela. Ele veio aqui, ele é cara de pau", disse a empresária.

Dynho rebateu os comentários e postou nos comentários do perfil "Gossip do Dia": "Deixa a Márcia saber quem é que fica correndo atrás de mim".

Fim do casamento

MC Mirella se separou do dançarino Dynho Alves em novembro do ano passado, quando ele ainda estava confinado em "A Fazenda", da RecordTV. A funkeira não gostou da aproximação do então marido com a influenciadora digital Sthe Mattos.