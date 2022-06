Andressa Urach presenteia o marido com um carro 0 km, no valor de R$ 100 mil - Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2022 10:35 | Atualizado 10/06/2022 10:42

Rio - Andressa Urach, de 34 anos, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o presente que deu para o marido, Thiago Lopes, no dia dos namorados: um carro. O veículo é uma SUV branca e zero-quilômetro da marca Chevrolet, e custa em torno de R$ 110 mil.

Em vídeo, a modelo afirmou que antes pretendia comprar um carro diferente, mas não conseguiu realizar a compra e, agora, felizmente, pôde optar por um maior. "Não conseguimos efetuar a compra e graças a Deus, porque Deus é tão bom que até o errado dá certo. A gente estava para receber um valor, esse dinheiro demorou a entrar, mas acabou não entrando", iniciou.

Na sequência, Andressa contou que pretendia comprar um novo carro do mesmo modelo do atual, mas por causa do problema na compra, conseguiu refletir melhor. "Mas foi bom, porque depois a gente começou a pensar que o Kwid era muito pequenininho, porque hoje o nosso carro é um Kwid, mas de 2018", explicou. "Acontece que a gente foi levar o Leon para o culto pela primeira vez e o carrinho dele não deu no carro", acrescentou Thiago, citando o filho dos dois.

"Vê como Deus é bom, né? Às vezes a gente não entende. Porque a gente estava com dinheiro lá para receber, não recebeu, ficou trancado e se tivesse sido liberado, estaríamos com um problema igual. A gente teria um carro novo, mas estaríamos com o mesmo problema. Aí, agora, resolvemos o nosso problema."

Logo depois, a modelo brinca com o marido de que o presente seria de Dia dos Pais, mas ele rebate dizendo que o Dia dos Namorados está mais próximo e ela concorda. "Presentão de dia dos namorados", disse brincalhona. "Deus é muito bom e tem nos honrado", acrescentou.