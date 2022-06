Guilherme Militão e Viviane Araújo passeiam em shopping da Barra da Tijuca, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira - Edson Aipim / Ag. News

Publicado 10/06/2022 08:31

Rio - Viviane Araújo esteve em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira. A rainha de bateria do Salgueiro estava acompanhada pelo marido, Guilherme Militão. Aos seis meses de gravidez, Viviane Araújo está esperando um menino, que vai se chamar Joaquim. Este é o primeiro filho do casal.

Viviane Araújo tem 46 anos e precisou passar por uma fertilização in vitro para engravidar. O processo começou no ano passado. Como não havia deixado óvulos congelados, Vivi contou com uma doação.

"Eu não congelei óvulos, então, seria difícil na minha idade, mesmo fazendo tratamento para ovular, e quis logo partir para a ovodoação. Isso já estava claro na minha cabeça, nunca foi um problema, pelo contrário, acho que só ajuda, nos faz ter mais esperança de realizar nosso sonho, nosso desejo de ser mãe", disse na ocasião em que anunciou a gravidez.