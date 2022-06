Chris Evans e Shakira - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 11:58 | Atualizado 10/06/2022 12:03

Rio - Chris Evans comentou sobre os rumores de que estaria tendo um affair com Shakira. Durante a a pre-estreia de "Lightyear", questionado por uma repórter da "Univision", o ator respondeu que nem conhece a cantora colombiana, que recentemente se separou de Gerard Pique.

"Eu nunca a conheci, mas sou um grande fã", disse Evans, que foi então perguntado se ele participaria de um de seus videoclipe, movendo os quadris. "Oh Deus, eu ficaria muito envergonhado ao lado dela. Ela é muito boa nisso."Após 12 anos de casamento, Shakira comunicou o rompimento com o jogador de futebol Pique. Dias antes, havia sido revelado por um site espanhol que a infidelidade por parte do zagueiro espanhol teria sido o motivo da separação de um dos casais mais famosos do mundo.