Oscar Maroni é diagnosticado com câncer na próstataReprodução Internet

Publicado 10/06/2022 09:22 | Atualizado 10/06/2022 09:23

Rio - O empresário Oscar Maroni, de 71 anos, dono da boate Bahamas Night Club, em São Paulo, foi diagnosticado com câncer de próstata. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do "Uol". O empresário, que já participou do reality show "A Fazenda 7", em 2014, deve passar por cirurgia ainda este mês.

"São danos irreparáveis, perdi minha mulher (câncer), minha saúde, desenvolvi diabetes que chegou a 404 (índice de glicemia; o normal é cerca de 100). Também virei um hipertenso", disse o empresário ao colunista.