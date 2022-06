Diogo Nogueira não tira os olhos de Paolla Oliveira durante show no Rio

Rio - O sambista Diogo Nogueira se apresentou no Hotel Nacional, em São Conrado, Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. Paolla Oliveira, namorada de Diogo, prestigiou o show e, em determinado momento, dançou agarradinha com o cantor. Apaixonado, Diogo não tirou os olhos de Paolla enquanto cantava. Atualmente, Paolla Oliveira está no ar na novela "Cara e Coragem", da TV Globo, em que vive a personagem Pat, uma dublê de filmes.

