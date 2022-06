Juliette, Whindersson Nunes e Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 13:25 | Atualizado 10/06/2022 13:29

Rio - As ex-BBBs Juliette e Maria, o humorista e influenciador Whindersson Nunes, as cantoras Pabllo Vittar e Liniker são só alguns nomes de artistas que já contribuíram com o festival beneficente "Be Yourself", que irá arrecadar alimentos e doações para o abrigo LGBTQIA+ "Casa Nem". O evento será realizado no Circo Voador, no Rio, nos dias 28 e 29 de junho e o show principal será da cantora e ex-BBB Karol Conká.