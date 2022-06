Aline Campos faz passeio de rapel no Rio - Reprodução/Instagram

Aline Campos faz passeio de rapel no RioReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2022 16:50

Rio - Aline Campos surpreendeu os seguidores, nesta sexta-feira, ao publicar as fotos de um passeio de rapel que fez no Rio de Janeiro. Em postagem no Instagram, a atriz aproveitou as fotos belíssimas para compartilhar uma reflexão com os fãs.

fotogaleria

"Eu amo ser livre. Livre dos meus medos, inseguranças, bloqueios, padrões, crenças… Livre pra voar guiada pelo coração, livre do meu auto julgamento e dos outros... Livre pra estar onde quero estar e pra sair de onde não cabe minha luz!", escreveu a dançarina na legenda da postagem.

Nos comentários, fãs encheram Aline de elogios e reagiram às palavras de sabedoria da modelo: "Você é uma inspiração pra mim, mulher", declarou uma seguidora. "Aline, você desafia seus limites", disse outra internauta, sobre as fotos em que a artista posa de ponta-cabeça. "Muito louca", brincou o ator Eri Johnson.

Confira: