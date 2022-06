Yanna Lavigne revela ter dificuldades para atuar por causa de dicção ruim - Reprodução/Instagram

Rio - Yanna Lavigne abriu o jogo com seus seguidores sobre um problema que afeta sua atuação. A atriz de 32 anos desabafou sobre ter uma dicção ruim e ainda revelou uma suspeita de que teria algum grau do Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

"A minha dicção é péssima. Entre os íntimos, sou conhecida por ter a dicção péssima. Amigos íntimos sabem que eu tenho esse problema. Quando estou falando ou contando uma história, em uma frase de dez palavras, sempre vou errar uma com certeza. Sempre acho que passa despercebido, mas nunca passa", contou a esposa de Bruno Gissoni.

Em seguida, falou sobre sobre o impacto do problema em sua carreira: "Tem gente me perguntando como é ser atriz com problema de dicção. É possível! É um saco! Erro em todo ensaio e no 'um, dos, três, gravando'. Erro sempre. É como se o seu cérebro fosse mais devagar que a sua boca. Estou cada vez mais certa de que pode ser TDAH", declarou ela.