De top e shortinho, Luiza Valdetaro se exercita em praia do Rio; veja as fotos

Rio - Luiza Valdetaro, de 36 anos, deixou a preguiça de lado e aproveitou a manhã de sol desta quarta-feira para se exercitar. A atriz fez um circuito de treino funcional em uma praia da Zona Sul do Rio. Ela, inclusive, mostrou muita concentração em um exercício de equilíbrio com a bola. De top e shortinho, Luiza também exibiu suas curvas no local e chamou a atenção. A mamãe de Maria Luiza e Sophia está no elenco da série 'Fim', sem previsão lançamento pela TV Globo.

