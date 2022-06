Viúvo de Paulinha Abelha, Clevinho Santana, faz tatuagem em homenagem à cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 15/06/2022 09:45 | Atualizado 15/06/2022 09:51

Rio - O cantor Clevinho Santana, viúvo de Paulinha Abelha — que faleceu em fevereiro, aos 43 anos de idade —, decidiu fazer uma homenagem à cantora em forma de tatuagem. Na costela esquerda, ele tatuou a arte de uma abelha para simbolizar a parceira, com quem estava em um relacionamento desde 2017.

"Hoje foi dia de homenagear minha abelhinha mais uma vez! Presente eternamente no meu coração, agora carrego o seu símbolo na minha pele também! Gratidão ao Clube do Risco, do meu amigo Victor Igoh, pela tattoo incrível!", legendou em um vídeo, onde mostra o passo a passo da realização da tatuagem.

Em maio, quando completaram-se três meses da morte da cantora, Clevinho usou o Instagram para fazer uma declaração emocionada. "Muito obrigado por me fazer o homem mais feliz desse mundo. O importante não foi o dia em que te vi, nem quando nos conhecemos, mas sim quando você passou a existir em minha vida. Para sempre te amarei, para sempre você viverá em meu coração. Eu te amo!", escreveu.

Veja o vídeo da tatuagem

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clevinho Santana (@clevinhooficial)