Matheus Lisboa confessa ter trocado beijos com Jessilane Alves - Reprodução Internet

Publicado 15/06/2022 11:01 | Atualizado 15/06/2022 11:30

Rio - O ex-BBB Matheus Lisboa, que participou da 16ª edição do reality show, confirmou que ficou com a também ex-BBB Jessilane Alves durante a festa da cantora Simaria, na última segunda-feira. "Nos conhecemos em um festival uma vez, o Nômade [que aconteceu em São Paulo, no dia 14 de maio]. Aí na festa a gente se pegou", disse Matheus ao "Uol".

O rapaz, que no "BBB 16" se envolveu com Maria Claudia, disse não saber se o romance com Jessi tem futuro. "Nem sei sobre, viu! Acho ela muito massa. Adoro a energia dela", se limitou a dizer. Jessilane Alves participou do "BBB 22". Durante o reality show, ela não se relacionou com ninguém.