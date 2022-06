Jorge descobriu que será pai pela terceira vez - Reprodução/Instagram

Publicado 20/06/2022 19:03

Rio - Jorge, da dupla com Mateus, anunciou que será pai pela terceira vez. O sertanejo é pai de Davi, fruto do antigo relacionamento com Iná Freitas, e de Sara, de 1 ano, do atual casamento com Rachel Boscatti. Através de um vídeo publicado no Instagram da dupla, Jorge ficou sabendo da gestação da esposa.