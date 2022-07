Giovanna Ewbank faz festa do pijama para Titi - Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 18:23 | Atualizado 01/07/2022 18:28

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão comemorar o aniversário de nove anos da primogênita Titi nesta sexta-feira (1º) na mansão da família, no Rio. O casal vai reunir 25 amigas da filha, que chegarão da escola em uma limusine e serão recebidas com muitas brincadeiras e gincanas.

A comemoração també contará com uma sessão de cinema no jardim com direito a uma supertela que projetará o filme Encanto, sucesso da Disney. A noite será encerrada com uma superfesta do pijama com kit personalizado. No sábado (2), antes de irem embora, as crianças participarão de uma sessão de spa com maquiagem, cabelo e massagem relaxante e receberão mais brindes personalizados.



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também são pais de Bless, de 7 anos, e Zyan, de 1 ano e 11 meses.