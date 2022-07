Ana Furtado é finalista da 'Dança dos Famosos 2022' - Reprodução/Instagram

Ana Furtado é finalista da 'Dança dos Famosos 2022'Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 16:22

Rio - Ana Furtado usou suas redes sociais, nesta sexta-feira, para comentar sobre a expectativa para a final da "Dança dos Famosos". No próximo domingo, dia 3, a apresentadora disputa ao vivo contra Vitão e Vitória Strada pelo título de campeã do quadro do "Domingão com o Huck".

fotogaleria

Em postagem no Instagram, a esposa de Boninho surgiu ao lado do professor Leandro Azevedo em um vídeo que compilou diversos registros dos ensaio até agora. "E só de pensar que essa é a última semana de #Dança2022 dá um frio na barriga misturado com uma saudade imensa", escreveu Ana, na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da apresentadora declararam a torcida: "Vocês são dupla de milhões, parabéns pela trajetória!", escreveu um seguidor. "Super ansiosa pela final!! Vai ser topíssimo", disse outra internauta. "Boa sorte!", desejou um terceiro.

Além das apresentações dos finalistas, a "Dança dos Famosos" deste domingo ainda terá um número especial do apresentador Luciano Huck, cumprindo a promessa que fez aos competidores. E quem também participa da grande final são as celebridades que foram eliminadas ao longo da temporada, como Gil do Vigor, Jojo Todynho e Gkay. A comemoração reúne o elenco para relembrar momentos marcantes e festejar o grande vencedor da edição.

Confira: