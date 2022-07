Gabriela Prioli mostra barriga de 4 meses de gravidez nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Gabriela Prioli mostra barriga de 4 meses de gravidez nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2022 13:19 | Atualizado 01/07/2022 13:20

Rio - Gabriela Prioli, de 36 anos, está grávida do primeiro filho e usou as redes sociais para exibir a barriga de 4 meses de gestação. No Instagram, a jornalista apareceu em alguns registros publicados por Thiago Mansur — seu atual parceiro e pai da criança — e aproveitou para mostrar a nova silhueta aos seguidores.

fotogaleria

"Vocês queriam barriguinha? Ela veio, hein, gente? Olha aí a barriga", disse Gabriela, mostrando a barriga frente ao espelho.

A gravidez de Gabriela foi anunciada na última terça-feira e segundo sua assessoria, o bebê, de sexo ainda desconhecido, nascerá em dezembro deste ano. No dia da revelação, a jornalista e o parceiro fizeram um vídeo em agradecimento a todo o carinho recebido pelos seguidores. "Eu sei vocês devem estar curiosos, obrigada de coração, estamos muito felizes", disseram.