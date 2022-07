Deolane Bezerra agradece homenagem a MC Kevin de Ludmilla e Luisa Sonza - Reprodução/Instagram

Publicado 02/07/2022 08:40 | Atualizado 02/07/2022 09:05

Rio - A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, ficou muito emocionada com a homenagem que Ludmilla e Luísa Sonza fizeram ao cantor na nova edição do "Lud Session", lançado na quinta-feira (30). Além do medley de suas próprias músicas, as cantoras apresentaram uma versão de "Doutora 3", canção que Kevin lançou para a esposa um pouco antes de sua morte, no ano passado.

"Estou arrepiada com isso aqui", escreveu Deolane em suas redes sociais compartilhando um vídeo da homeangem. "Vocês arrasaram demais Lud!!! Estou apaixonada não consigo parar de escutar", completou ao responder uma mensagem de Ludmilla.



Estou arrepiada com isso aqui pic.twitter.com/KcoVEziBU7 — Dra. Deolane (@Dra_Deolane) July 1, 2022

Em meio a emoção dos agradecimentos, a advogada postou um print em seus stories mostrando que estava ligando para Ludmilla, e acabou divulgando o número de celular da cantora para seus seguidores.



Lud rapidamente explicou a situação em seu Instagram, e contou que já fez a troca do número após o susto. "Estava de boa no celular e do nada começo a receber muita mensagem, ligação, ligação de vídeo, gente pedindo ingresso, muita gente mesmo, meu celular até travou. Aí descobri que a Deolane, tadinha, foi fazer um print e filmou meu número e aí vazou. Quem está tentando falar comigo, eu já estou sem esse número", disse ela.