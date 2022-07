Fabiula Nascimento publica mudança de visual no Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2022 17:31

Rio - Fabiula Nascimento, de 43 anos, usou as redes sociais para dividir seu novo visual com os seguidores. A atriz renovou as mechas loiras dos fios e apareceu sorridente no Instagram ao mostrar sua mudança capilar.

"Clareou!", escreveu Fabiula na legenda da foto em que aparece sorrindo, com os cachos visivelmente mais loiros. "Saudade que eu estava! Obrigada por tudo", acrescentou, marcando o perfil do hair stylist Anderson Couto, conhecido por tingir o cabelo de muitas atrizes globais.