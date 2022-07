Rihanna é vista em Londres - Reprodução/Instagram

Rihanna é vista em LondresReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2022 15:10 | Atualizado 02/07/2022 15:12

Rio - Rihanna curtiu, nesta sexta-feira (1), primeiro show após dar à luz. A cantora foi vista no festival Wireless, em Londres, na Inglaterra, para prestigiar o show de seu namorado e pai de seu filho, A$AP Rocky. O primeiro filho do casal nasceu no último dia 13 de maio. A criança ainda não foi vista nem teve o nome divulgado.