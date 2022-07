Anitta sai em defesa de Vitão após ler comentários maldosos sobre o artista - Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2022 20:42

Rio - Anitta usou as redes sociais para fazer um comentário de apoio a Vitão, após ler mensagens de ódio a respeito da mudança de visual do cantor, que apareceu com um novo penteado e usando maquiagem colorida. No Instagram, a cantora saiu em defesa do artista na publicação de um perfil que fala sobre famosos, disparando: "Quanto comentário babaca. Quanta gente babaca nesse mundo. Arrasa, Vitão."

No post da conta, alguns internautas fizeram comentários maldosos do tipo: "Não tem muito o que mostrar né... Falta talento, aí, inventa essas loucuras" e "Pensei que era uma mulher", além de piadas onde comparavam o cantor com a personagem Mamuska, de Rosi Campos, na novela "A Cor do Pecado", por causa dos dois coques utilizados por ele.

Recentemente, Vitão criticou a postura daqueles que tentam atacá-lo, relacionando pejorativamente a homossexualidade à sua mudança estética. "Eu sou músico, para quem não sabe, lancei uma música, inclusive, e está todo mundo falando só sobre se eu sou gay ou não, ao invés de ouvir minha música. E talvez ouvindo minha música você entenda muito mais a verdade", desabafou, referendo-se ao lançamento de Declaração. "Esse é meu questionamento. Só quero gerar debate e discussão, é isso que os artistas fazem. Que a gente possa ser cada vez mais livre com o ser humano", desejou.