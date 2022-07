Ludmilla lança nova versão do ’Lud Session’ com Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 12:08 | Atualizado 01/07/2022 12:09

Rio - Veio aí! Na noite desta quinta-feira (30), Ludmilla deu fim à ansiedade dos fãs e lançou mais uma edição do projeto "Lud Session", e a convidada da vez é Luísa Sonza. As duas cantoras já têm um trabalho juntas, a música "Café da Manhã", e era desejo dos fãs - e delas - que a parceria acontecesse novamente.

Os hits selecionados para a produção foram "Tudo porque você mentiu", "Penhasco", "De rolê", "Café da Manhã" e "Doutora 3". A última música foi escolhida para homenagear MC Kevin, que morreu em maio de 2021, aos 23 anos. O trabalho audiovisual ainda conta com a participação especial da Orquestra Maré do Amanhã, projeto criado em 2010.

"Lud Sessions" foi lançado em 2020 e já soma mais de 150 milhões de visualizações. A primeira edição foi gravada com o rapper Xamã, mas foram as duas últimas versões, com a participação de Gloria Groove, que deram ao projeto o sucesso que tem hoje. A iniciativa conta com um compilado dos seus sucessos musicais de Ludmilla e do artista convidado.



Durante a tarde do dia do lançamento, a cantora lamentou o vazamento de algumas partes da produção. "Tô vendo aqui que vazaram coisa do Lud Session, porém com a qualidade péssima, tanto áudio quanto a imagem, só digo uma coisa: bobo é quem vai perder a experiência f*da quê vai ser às 21h com tudo lindo e alinhado", disse ela em sua conta no Twitter.



Aff q raiva, Tô vendo aqui que vazaram coisa do ludsession porém com a qualidade péssima, tanto áudio quanto a imagem, só digo uma coisa: bobo é quem vai perder a Experiência foda quê vai ser as 21:00 com tudo lindo e alinhado. — LUDMILLA (@Ludmilla) June 30, 2022

A cantora anunciou o lançamento em seu perfil no Instagram com um compilado de fotos e vídeos da gravação. "Orgulho dessa parceria Luísa Sonza, te amo Luli. Vamos quebrar tudo", escreveu na legenda.

O projeto está disponível em todas as plataformas digitais e já está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.