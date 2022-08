Giovanna Ewbank compartilha registros da família em rancho - Reprodução / Instagram

Publicado 18/08/2022 12:01 | Atualizado 18/08/2022 12:02

Rio - Giovanna Ewbank usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para dividir registros dos momentos que passou em família, no rancho, localizado no interior do Rio. No Instagram, a apresentadora mostrou imagens da paisagem local e igualmente, dos filhos Titi, de 9 anos, Bless, de 7 e Zyan de 2.

"Acalmando o coração", escreveu Giovanna na legenda da publicação. Em algumas fotos, o marido da apresentadora e pai das crianças, Bruno Gagliasso, também aparece.

Recentemente, o casal presenteou o filho caçula com filhotes de pato, que serão criados no local. "Finalmente, Baby Z ganhou seus tão amados patinhos! E parece que ficou muito feliz e empolgado com os novos moradores do Rancho da Montanha, não parece?", disse Giovanna na época.

O rancho, nomeado pelos dois de Rancho da Montanha, faz parte de uma iniciativa de reflorestamento encabeçada por Bruno Gagliasso. "Esse é o propósito do Rancho da Montanha! Somos natureza e precisamos respeitá-la. Viver em harmonia, amor e muito respeito", afirmou o ator ao anunciar o projeto no ano de 2020.