Luana Piovani fala sobre preocupação com ’aventuras’ de Pedro Scooby e os filhosReprodução / Instagram

Publicado 18/08/2022 09:33 | Atualizado 18/08/2022 09:34

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais, na noite de quarta-feira, para desabafar sobre as atividades escolhidas pelo ex-marido, Pedro Scooby, durante as férias com os filhos, Dom, de 10 anos e os gêmeos Bem e Liz, de 6, nos Estados Unidos. No Instagram, a atriz admitiu que ficou preocupada, após ser avisada pelo surfista de que as crianças visitariam um lago na Califórnia.

"Falei com os meus três filhos, graças a Deus. Coisa mais amada da vida", iniciou Luana via stories. "Mas estão indo para o lago. 'Está todo mundo de colete'. Sei. Jesus Cristo, Pedro Scooby, por favor, fica grudado nessas crianças, fica atento", pediu a artista.

Ao falar sobre os passeios organizados por Scooby, Luana lembrou que no dia anterior, ele havia levado as crianças para um parque de diversões radical. "Ontem estavam no 'Six Flags'. Olhei e era para a base de 20 metros, 30 metros, 60 metros do chão. Olhei e era Pedro Scooby e meus três filhos enfileirados. E também, não sei se vocês viram, teve um kart do 'Donzuko' com o 'Benzuko'", comentou a atriz com os seguidores. "Ô, meu pai, tem que ter coração de ferro. Pedro Scooby, vou ficar maluca, meu filho. Me dá um descontinho, vai", finalizou.