Publicado 18/08/2022 09:12

Você sabia que somente somente em 2020 os brasileiros jogaram R$ 1 bilhão fora por deixarem suas milhas expirarem? Isso deve-se ao fato do consumidor simplesmente não utilizar/resgatar seus pontos acumulados com o cartão de crédito.

Tem mais: ainda segundo pesquisa divulgada no site Infomoney, só em 2018 foram R$ 70 bilhões de pontos e milhas expirados.

Mas afinal, o que seriam milhas ou pontos?

De acordo com o renomado educador financeiro Caio Nascimento, o programa de milhas nada mais é que uma possibilidade de acumular premiações por meio de pontos, que podem ser utilizados na compra de passagens aéreas, hospedagens, serviços e produtos.

"Porém, há uma diferença entre pontos e milhas. Os pontos são acumulados através da utilização de cartão de crédito - que é um dos meios mais seguros para compras. Tais pontuações podem ser convertidas em milhas, que são utilizadas, por exemplo, para a compra da viagem dos sonhos", afirma Caio Nascimento.

Caio ainda relembra que por meio de um programa de pontuação no cartão de crédito, o consumidor pode ainda ter parte do valor reembolsado. "Hoje tudo que a pessoa gastar no cartão, ela pode ter de 2% a 4% do valor de volta, ou seja, qual rendimento isso pode gerar para você hoje? Hoje o jogo virou! A cultura de utilização de débito mudou, visto que não há uma geração de valor e não garante uma maior segurança na compra, detalha Caio.

Como acumular?

Caio Nascimento, que traz um curso completo sobre geração de renda e viagens - que tem como clientes o cantor Belo e a modelo Gracyanne Barbosa - explica que a utilização do cartão de crédito em compras, pagamento de boletos e compra de passagens aéreas são as formas mais populares de acumular milhas.

"Outra dica é sempre privilegiar a compra em sites parceiros do programa de milhas que você se associa", indica o educador financeiro.

O jovem ainda explica que é necessário ficar atento para a transferência dos pontos para milhas. "Em cursos e palestras trago todos os detalhes de como evitar o desperdício de dinheiro e como aproveitar ao máximo essa geração de renda”, diz.

Cursos

