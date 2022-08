Chay Suede fala sobre trabalho com Jade Picon - Fabio Audi e Léo Fagherazzi

Publicado 18/08/2022 07:47 | Atualizado 18/08/2022 07:51

Rio - Chay Suede falou um pouco, nesta quarta-feira (17), de como foi as primeiras gravações com Jade Picon, que fará sua estreia como atriz em "Travessia", próxima novela da TV Globo. O ator disse que trabalhar com a ex-BBB, que será seu par romântico, foi especial e que eles se deram bem desde a preparação.

"Estou gostando muito. Minha parceirinha! . Hoje foi a primeira cena nossa juntos. Primeira cena dela da vida. Foi muito legal, muito especial", disse ele. "Desde a preparação a gente se deu bem. Beijos Jadoca", ressaltou, mostrando a forma carinhosa que chama a colega.