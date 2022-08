Chay Suede e Jade Picon são dirigidos por Mauro Mendonça Filho em 1º ensaio para cena da novela 'Travessia' - Reprodução/Instagram

Publicado 17/08/2022 20:44

Rio - A produção de "Travessia" está a todo vapor, com a próxima novela das 21h prevista para estrear em outubro, na TV Globo. Nesta quarta-feira, o diretor Mauro Mendonça Filho publicou um vídeo feito durante o ensaio da primeira cena em que Chay Suede e a ex-BBB Jade Picon contracenam como os personagens Ari e Chiara. No registro, a equipe aparece gravando durante um passeio de lancha no mar.

"Mais uma parceirinha: Jade Picon. Primeiro ensaio, primeira cena (psiu, não fala pra ninguém, mas já começou benzaço!)", escreveu Mauro, na legenda de postagem feita no Instagram. Nos comentários, a influenciadora retribuiu o carinho: "Maurinho, foi demais! Muito obrigada por tudo!", declarou Jade, que será a vilã da trama escrita por Gloria Perez, sendo este seu primeiro trabalho com atriz.

Durante o vídeo, o diretor indica para a ex-sister como ela deve agir durante a cena com Chay, que interpreta o protagonista na novela. "Chega aqui dona da p*rra toda, 'E aí, beleza?', companheira, tipo sorrisão. Bota o espírito para cima o tempo inteiro, entendeu?", diz ele. "Até para você parecer que vai ficar no barraco, vou precisar que comece com o espírito para cima. Vamos nós", completou.

