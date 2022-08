Lucy Alves vive Brisa, protagonista de ’Travessia’ - Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 17/08/2022 13:46

Rio - A próxima novela das 21h da TV Globo, "Travessia", está prevista para estrear em outubro. O elenco da trama de Glória Perez já começou a gravar algumas cenas e, durante as últimas quatro semanas, os cartões postais do Maranhão serviram de cenário para as sequências. Ao todo, foram mais de 30 locações para as gravações da trama, que aconteceram não só pelas ruas de São Luís e no Centro Histórico da capital, mas também nos Lençóis Maranhenses e na praia de Atins.

"Sempre tive muita curiosidade pelo Maranhão. É um estado que tem uma cultura muito própria, muita personalidade, até pela sua própria formação: começa com uma ocupação francesa, depois vêm os holandeses e depois é que chegam os portugueses. Além disso têm ali os indígenas, os africanos e toda essa mistura resulta em um caldo cultural muito rico, que se expressa através do folclore, da arte, da música, da dança", conta a autora.

Lucy Alves interpreta a protagonista Brisa, uma mulher batalhadora, forte e cheia de atitude. A atriz, que é paraibana, conta que sempre teve muita identificação com a cultura nordestina. "Mas aqui no Maranhão é diferente, é uma cultura que exige muita pesquisa. O Boi, por exemplo, tem vários ritmos, diferentes sotaques", explica a atriz.



Lucy revela que, até o início do trabalho, não conhecia tão de perto o Boi e o Tambor de Crioula, mas está feliz com a responsabilidade de exaltar essas manifestações artísticas e tem se aprofundado cada vez mais na cultura local.

"Sou paraibana, mas o Maranhão é muito peculiar, tem uma coisa só dele. Estou tendo muito cuidado para entender toda essa musicalidade que estamos levando para a personagem", adianta. Ela diz ainda que está muito animada em protagonizar uma heroína de Gloria Perez. "Gloria é uma autora que sempre traz assuntos muito pertinentes para nossa sociedade. É uma responsabilidade muito bonita, que estou amando, e ainda começando pelo Maranhão, uma terra que eu já conhecia um pouco, mas que agora estou tendo a oportunidade de mergulhar profundamente na cultura".

Natural de São Luís, Romulo Estrela comemora a oportunidade de, pela primeira vez, filmar em sua cidade natal. “Nunca tinha vindo a São Luís gravando uma novela. Estou muito feliz de estar aqui fazendo o trabalho que amo, para o qual estudei muito. Voltar gravando uma novela das nove, com toda essa equipe, me deixa muito contente. Além de estar sendo muito bem recebido, estou ligado às minhas raízes. Me sinto realizado”, vibra o ator.