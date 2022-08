Em meio à crise com Simone e suposto affair com William Levy, Simaria reflete sobre fake news - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2022 10:53 | Atualizado 18/08/2022 11:02

Rio - Simaria Mendes usou as redes sociais, na quarta-feira, para refletir sobre falsas acusações e negatividade. Atualmente, cantora tem estado sob os holofotes após se afastar da dupla sertaneja que forma com a irmã, Simone, e também, por rumores sobre suposto affair com o ator cubano, William Levy.

"Há quem viva de fake news, negatividade e ilusão. E há quem viva em busca de se tornar um ser humano melhor, semeando alegria, positividade, esperança e paz. E o bom mesmo é ser e ter essas últimas por perto", iniciou Simaria no Twitter. "O universo conspira a favor meus vasos, a 'véia 'sabe o que diz", finalizou, bem-humorada.

Recentemente, a cantora intrigou os fãs ao falar sobre amor próprio na rede social. "A gente não tem que ter medo de perder alguém. Na verdade, a gente tem que ter medo de se perder tentando fazer alguém ficar. Acima de tudo, Deus. Depois, o amor próprio, meu vasos", aconselhou na época.

Desentendimento e affair

Simaria está afastada dos palcos desde junho deste ano, o que fez com que a irmã, Simone, terminasse de cumprir a agenda de shows sozinha. Em entrevistas recentes, a cantora revelou que daria um tempo na carreira, pois se sentia controlada pela irmã, que a impedia de agir com autenticidade. "(Eu ouvia) 'cala a boca', 'não fala isso', 'não fala aquilo'... Mas, cara, eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Vou falar o que acho que é certo. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha. Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo", contou sobre a relação profissional com Simone.

Atualmente, o nome da artista foi envolvido em boatos sobre possível namoro com o ator cubano William Levy. De acordo com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, os dois teriam se aproximado no ano de 2021, após o término de seu casamento de 14 anos, com o empresário Vicente Escrig.