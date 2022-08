Grazi Massafera passeia no shopping com a filha; veja as fotos

Rio - Grazi Massafera, de 40 anos, e a filha, Sofia, de 10, aproveitaram a quarta-feira para passear. As duas estiveram em um shopping do Leblon, na Zona Sul do Rio, e fizeram umas comprinhas. A atriz, que está no elenco de 'Travessia', novela que substituirá 'Pantanal' na TV Globo, compareceu a uma ótica do local e pediu a opinião da menina sobre alguns modelos de óculos. Para a ocasião, a loira usou um macacão jeans, blusa básica preta e tênis. Já Sofia optou por uma camisa mais soltinha e calça jeans.

Sofia é fruto do relacionamento de Grazi Massafera e Cauã Reymond, que terminou em 2013. Atualmente, Cauã é casado com a modelo e apresentadora Mariana Goldfarb. A atriz está solteira.





