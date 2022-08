Isabella Scherer fala sobre depilação na reta final da gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 18/08/2022 09:01 | Atualizado 18/08/2022 09:02

Rio - Isabella Scherer, de 26 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para responder dúvidas dos seguidores a respeito de algumas questões íntimas. No Instagram, a atriz que está grávida dos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans, admitiu ter parado de se depilar, por conta da dificuldade provocada pelo crescimento da barriga.

"Isa, como você está conseguindo se depilar?", quis saber uma seguidora. "Algumas vezes, ele segurou o espelho para mim e passei a maquininha na privada, mas 'desencanei' já (risos). Agora só sem barriga", afirmou a artista ao falar sobre o apoio do namorado na tarefa.

Posteriormente, sua vida sexual com Rodrigo também foi alvo da curiosidade dos internautas. "É possível ter relação (sexual) com esse barrigão?", perguntou um fã. "Acho que não, viu?! Nem me mexer eu consigo (risos)", respondeu a atriz, bem-humorada.

Durante o bate-papo, Isabella também falou sobre suas expectativas acerca das mudanças corporais após o parto e garantiu que, inicialmente, não pretende fazer plásticas. "Tem que me incomodar num nível absurdo (algo que nunca aconteceu) para eu me submeter aos riscos de uma cirurgia e pós-operatório. Não sei se terei uma insegurança que me faça recorrer a cirurgia... Acredito que não, mas não teria problema nenhum em fazer se for algo que esteja me causando insegurança. Mas no momento, meu medo de cirurgia é maior que qualquer coisa", concluiu.