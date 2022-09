Camila Coelho se arruma pela primeira vez após dar à luz - Reprodução / Instagram

Rio - Camila Coelho, de 34 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para compartilhar registros da primeira vez que se arrumou após o nascimento de seu filho, Kai. No Instagram, a influenciadora digital exibiu um look totalmente preto, de sua própria marca de roupas, e falou sobre a felicidade de poder se produzir.

"Mamãe se arrumou pela primeira vez. E me senti tão bem", escreveu ela, ao publicar imagens em que aparece usando um vestido justo e decotado, sem alças, com uma grande fenda, feito em couro. Nas fotos, a influenciadora também aparece com luvas do mesmo material, algumas joias, óculos escuros e salto alto.

Recentemente, Camila comemorou o primeiro mês de vida de Kai, que veio ao mundo em agosto deste ano. "Um mês do nosso pequeno. Trinta dias de muita alegria, emoções a flor da pele e muito aprendizado! Grata todos os dias por ter você, filho!", disse a youtuber sobre o primogênito, fruto do relacionamento de 17 anos com Ícaro Brenner.