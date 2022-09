Com blusa largona, Pocah passeia no shopping com o noivo

Rio - Cheia de estilo, a cantora Pocah aproveitou a noite desta quarta-feira para passear no shopping com o noivo, Ronan Souza. Os dois estiveram em um estabelecimento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Enquanto estiveram por lá, Pocah e Ronan visitaram uma loja de telefones celulares e também jantaram em um restaurante do local. Apaixonados, eles trocaram muitos carinhos e circularam pelo shopping abraçadinhos.

Pocah e Ronan estão juntos desde 2018. Em 2021, logo após sua participação no "BBB 21", ela foi pedida em casamento por Ronan enquanto participava do café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você". Apesar do pedido, o casal ainda não tem planos imediatos de subir ao altar.

