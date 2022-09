Karoline Lima desabafa sobre pressão estética nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 08/09/2022 09:46 | Atualizado 08/09/2022 10:44

Rio - Karoline Lima, de 26 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para desabafar sobre pressão estética. A modelo, que é mãe de Cecília, de apenas um mês, fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, falou a respeito da cobrança para que apareça sempre arrumada nas redes sociais.

"Hoje estou tão feia, que está dando gosto para as inimigas. As inimigas estão felizes, e eu também não tenho previsão nenhuma para me arrumar. Hoje eu decidi que quero ser feia em tempo integral", iniciou a influencer via stories. "Não sou obrigada a estar aparecendo bonita. Quem quiser me amar, ficar comigo (inclusive, estão abertas as vagas), vai ter que acostumar com essa versão também", acrescentou.

Ao final da interação, Karoline refletiu sobre a beleza real nunca ser o suficiente para as outras pessoas. "Para ser bonita, tem uma pressão. Tem que estar impecável. Não dá para ser mais ou menos bonita, porque você vai dar motivo para o povo falar. Ou você é impecável ou você é feia. Estou tão de saco cheio... Do nada um desabafo", concluiu.