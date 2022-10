Viviane Araújo publica registro onde o filho, Joaquim, aparece sorridente - Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2022 09:39

Rio - Viviane Araújo usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar registros de seu primogênito, Joaquim, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão. No Instagram, a atriz de 47 anos publicou fotos em que o pequeno, de quase 2 meses de vida, aparece sorridente, e garantiu elogios dos seguidores.

"Eu ia postar um 'TBT', mas quando vi esse sorriso não aguentei! Me derreti de amor!", legendou a artista, que ainda acrescentou hashtags como "meu tesouro", "meu amor" e "amor".

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao garotinho. "Sorriso mais lindo e puro!", escreveu uma seguidora. "A cara do papai!", opinou outra. "Lindo! Que carinha de sapeca!", disse uma usuária. "Que fofo!", elogiou uma internauta.