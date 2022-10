Rafa Kalimann no Pantanal - Reprodução Internet

Rafa Kalimann no PantanalReprodução Internet

Publicado 28/10/2022 20:05 | Atualizado 28/10/2022 20:12

Rio - Rafa Kalimann mostrou para os seus seguidores momentos de muita alegria nos bastidores de um trabalho. A apresentadora gravou uma campanha, nesta sexta-feira (28), em companhia das amigas Sabrina Sato e GKay, e compartilhou em seu Story como é conviver com a dona da Farofa da GKay fora da internet.

Rafa brincou ao mostrar a humorista gravando um tiktok enquanto ainda estava de roupão. Com a legenda: "Como é trabalhar com a GKay?", a namorada de José Loreto não se conteve e deu um flagra na amiga. O mais surpreendente foi o vídeo postado no Story seguinte, que mostra Kalimann entrando na brincadeira e gravando o mesmo tiktok com a amiga, com a legenda: "Corta para". As duas dançam ainda de roupão ao som de uma das novas trends do Tiktok.