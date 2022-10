Thales Bretas comemora lançamento de filme sobre Paulo Gustavo - Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2022 11:59 | Atualizado 28/10/2022 12:02

Rio - Thales Bretas usou as redes sociais, na quinta-feira, para comemorar o lançamento do filme documental "Filho da Mãe", uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que chega ao Amazon Prime Video no dia 16 de dezembro. No Instagram, o viúvo do humorista, falecido em decorrência das complicações da Covid-19, escreveu um texto onde enaltecia a produção co-dirigida por Susana Garcia e Jú Amaral, irmã do artista.

"Só tenho a agradecer também por ter feito parte dessa história!", iniciou Thales na legenda da publicação.

"Ansioso para ver 'Filho da Mãe', documentário feito com tanto carinho pela Amazon Prime com a turnê do último show do Paulo Gustavo com sua mãe, Dea Lúcia e os bastidores de toda uma história emocionante, engraçada, intensa e cheia de amor, como ele, que marcou nossas vidas para sempre!", elogiou. "Quero logo saber o que vocês vão achar!", acrescentou o viúvo do ator.

O longa da Amazon pretende explorar a relação especial entre o artista e a mãe, Dea Lúcia. Na produção, a matriarca mostrará diversos registros que guarda do filho, como fotos e vídeos da infância e adolescência do humorista. O relacionamento de Paulo Gustavo e Thales também será abordado, junto aos registros dos filhos Romeu e Gael, de 3 anos de idade.

