Publicado 28/10/2022 14:13 | Atualizado 28/10/2022 18:53

Rio - Rafa Brites revelou como foi o início de seu relacionamento com Felipe Andreoli em conversa com seus seguidpres, nesta sexta-feira (28). Juntos há 12 anos, a apresentadora contou que os dois se conheceram pelo Facebook.

Outro questionamento feito por um seguidor foi sobre o tempo que demorou para o status de relacionamento mudar de "ficante" para "namorada", e Rafa surpreendeu com a resposta. "Três dias!", disse ela. "Ele estava no telefone com a prima dele e falou: 'Vou eu e minha namorada'. Eu só olhei [risos]", completou.



A oficialização da união foi tão rápida quanto. "Ele me pediu em casamento três meses depois", lembrou Rafa, que tem dois filhos com Felipe: Rocco, de 5 anos, e Leon, de 8 meses.