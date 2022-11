Regina Duarte - Reprodução Internet

Regina DuarteReprodução Internet

Publicado 14/11/2022 09:23

Rio - A atriz Regina Duarte, forte apoiadora do governo Bolsonaro, fez uma postagem polêmica nas redes sociais neste domingo. A artista incentivou eleitores do PT a colarem adesivos com a estrela do partido na porta de seus estabelecimentos. "Atenção petistas, coloquem esse adesivo na porta de seu negócio. Mostre que você tem orgulho de quem elegeu", diz a mensagem divulgada por Regina. "A legenda é o post", escreveu a atriz.

fotogaleria

Regina Duarte foi muito criticada nas redes sociais por incentivar a discriminação contra petistas. Alguns internautas acusaram a atriz de querer marcar os eleitores do Partido dos Trabalhadores assim como aconteceu com a identificação imposta aos judeus, em 1941, que tiveram que circular com uma estrela de Davi no peito.

"Regina Duarte querendo marcar os Petistas com uma estrela vermelha como os Nazistas marcaram os judeus. Que fim triste dessa senhora", disse um internauta.

Lojas de judeus eram marcadas c/ a estrela de Davi p/ serem boicotadas pelos alemães durante a hegemonia nazista. Regina Duarte sugere marcar lojas c/ estrela do PT p/ boicote dos “patriotas”. O fascismo descamba para as mesmas fórmulas. Onde terminaria se ganhassem as eleições? — Bacurau é aqui! (@BacurauA) November 14, 2022 #ReginaDuarte pediu para que os eleitores de Lula usem adesivos com estrela do PT se identificando na porta do comércio. Como faziam os nazistas com os judeus?:Ela não se cansa de afundar na merda não? — Felipe Kastrup (@felipekragh) November 13, 2022 Regina Duarte querendo marcar os Petistas com uma estrela vermelha como os Nazistas marcaram os judeus. Que fim triste dessa senhora. — claudio ferreira manzan (@claudio_manzan) November 14, 2022