Publicado 13/11/2022 14:45 | Atualizado 13/11/2022 15:57

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, abriu o coração e fez uma grande reflexão, através do Instagram Stories, neste sábado, após ser questionada por um internauta se tem planos de se casar novamente. Atualmente, a apresentadora do 'SuperPop', da RedeTV, namora o economista Renato Breia.

"Interessante, sempre as pessoas querem falar sobre um novo estágio que eu tenho que estar. Porque quando eu estava casada tinham boatos de que eu ia separar. Agora que separei, boatos se eu vou casar de novo. Quando estava solteira também se eu ia casar. Então, parece que o ser humano está sempre querendo viver o próximo estágio, que tal viver o estágio que estamos nesse momento?", perguntou ela.

"Sério, gente, é muito louco, as pessoas ficam exigindo que as pessoas façam uma próxima coisa, como se o de agora nunca bastasse. Eu sei que não é por mal, mas a gente tem que reparar as coisas que a gente faz e não fazer tudo no automático", destacou.



Luciana foi casada durante 12 anos com o apresentador e empresário Marcelo de Carvalho, com quem tem Lorenzo, de 11 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2018. Ela também é mãe de Lucas, de 23 anos, fruto de sua relação com Mick Jagger.